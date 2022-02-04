Названы самые проблемные подержанные автомобили – лучше не покупать

При покупке подержанного автомобиля нужно обращать внимание практически на все, чтобы потом не стать постоянным клиентом СТО. Некоторые модели отличаются не очень хорошей надежностью. Британское издание What Car, опросив 14 тысяч автовладельцев, рассказавших о поломках своих машин за последние 12 месяцев, назвало самые проблемные модели в возрасте от 6 до 15 лет.

Названы самые проблемные подержанные автомобили – лучше не покупать

Проблемы, с которыми столкнулись владельцы, классифицировали по 15 категориям: кузов, двигатель, тормозная система, сцепление и коробка передач, топливная система, информационно-развлекательная система, отделка салона, рулевое управление, подвеска, кондиционер, аккумулятор и др.

Среди субкомпактных городских хэтчбеков больше всего негативных отзывов получил Opel Corsa 2006-2014 годов выпуска. За последние 12 месяцев у него было больше всего поломок в сегменте субкомпактных городских хэтчбеков.

В сегменте компактных семейных автомобилей больше всего поломок за последние 12 месяцев было у Opel Astra с бензиновым двигателем 2009-2015 годов выпуска.

Названы самые проблемные подержанные автомобили – лучше не покупать

В сегменте автомобилей среднего класса "отличился " Mercedes-Benz C-Class с бензиновым двигателем 2014-2021 годов выпуска, а в сегменте бизнес-класса - Jaguar XF.

В сегменте компактных кроссоверов больше всего поломок за последний год было у MINI Countryman (2010-2017), в сегменте семейных SUV – у Range Rover Evoque (2011-2019 ), в сегменте среднеразмерных SUV – у Land Rover Discovery Sport, а в сегменте премиальных SUV – у Land Rover Discovery (2004-2017).

Напомним, ранее эксперты назвали 10 автомобилей, которые можно смело покупать даже с большим пробегом.


Максимов Віталій, Тудей

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