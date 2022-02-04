2022-02-04
В Киеве произошло ДТП с участием военного грузовика, есть пострадавшие
По словам очевидцев, водитель грузовика проигнорировал красный сигнал светофора.
Утром 4 февраля в Киеве на проспекте Бажана в сторону Борисполя произошла масштабная авария с участием военного грузовика.
Видео момента ДТП обнародовал "Киев Оперативный".
На нем видно, что водитель грузовика проигнорировал красный сигнал светофора.
"Есть пострадавшие. На месте работают врачи, правоохранители и ГСЧСники", – говорится в подписи к видео.
Официальных сообщений о ДТП пока нет.