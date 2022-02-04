В Киеве произошло ДТП с участием военного грузовика, есть пострадавшие

Утром 4 февраля в Киеве на проспекте Бажана в сторону Борисполя произошла масштабная авария с участием военного грузовика.

Видео момента ДТП обнародовал " Киев Оперативный".

На нем видно, что водитель грузовика проигнорировал красный сигнал светофора.

"Есть пострадавшие. На месте работают врачи, правоохранители и ГСЧСники", – говорится в подписи к видео.

Официальных сообщений о ДТП пока нет.