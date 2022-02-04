Skoda разрабатывает три недорогих электромобиля

Компания Skoda разрабатывает и в ближайшие несколько лет выпустит на рынок сразу три недорогих компактных электромобиля. Об этом журналистам рассказал глава чешского автогиганта Томас Шафер.

По его словам, эти электромобили будут относиться к сегментам В- и С. Их построят на платформе MEB компании Volkswagen. Не исключено, что одну или две новинки создадут на платформе MEB Entry, которая предназначена для очень маленьких автомобилей.

Шафер подчеркнул, что новые электромобили Skoda будут полностью отличаться от других машин с электрической силовой установкой, созданных на платформе MEB.

Как будут называться эти новые чешские электрокары – еще точно не известно. Мы знаем, что один из них, скорее всего, получит название Elroq. Ранее Skoda уже зарегистрировала этот товарный знак. Названия двух других моделей тоже должны начинаться с буквы "E", согласно политике, которой придерживается Skoda.

Когда конкретно чешская компания выпустит свои новые электромобили – точно не известно. Шафер сказал, что их представят в ближайшем будущем.

Нужно отметить, что Skoda планирует отказаться от некоторого оборудования и опций по персонализации, которые не пользуется спросом у покупателей, и перейти на пакетные комплектации.

Напомним, ранее стало известно, что блогер разобрал Skoda Octavia и показал, что у нее внутри.