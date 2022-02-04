Skoda разрабатывает три недорогих электромобиля

Компания Skoda разрабатывает и в ближайшие несколько лет выпустит на рынок сразу три недорогих компактных электромобиля. Об этом журналистам рассказал глава чешского автогиганта Томас Шафер.

Skoda разрабатывает три недорогих электромобиля

По его словам, эти электромобили будут относиться к сегментам В- и С. Их построят на платформе MEB компании Volkswagen. Не исключено, что одну или две новинки создадут на платформе MEB Entry, которая предназначена для очень маленьких автомобилей.

Шафер подчеркнул, что новые электромобили Skoda будут полностью отличаться от других машин с электрической силовой установкой, созданных на платформе MEB.

Как будут называться эти новые чешские электрокары – еще точно не известно. Мы знаем, что один из них, скорее всего, получит название Elroq. Ранее Skoda уже зарегистрировала этот товарный знак. Названия двух других моделей тоже должны начинаться с буквы "E", согласно политике, которой придерживается Skoda.

Skoda разрабатывает три недорогих электромобиля

Когда конкретно чешская компания выпустит свои новые электромобили – точно не известно. Шафер сказал, что их представят в ближайшем будущем.

Нужно отметить, что Skoda планирует отказаться от некоторого оборудования и опций по персонализации, которые не пользуется спросом у покупателей, и перейти на пакетные комплектации.

Напомним, ранее стало известно, что блогер разобрал Skoda Octavia и показал, что у нее внутри.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Закарпатье задержали вертолет, который использовали для контрабанды сигаретНа Закарпатье задержали вертолет, который использовали для контрабанды сигарет
В Украине могут подешеветь новые автомобили, но это не точноВ Украине могут подешеветь новые автомобили, но это не точно
Lufthansa вернула на ночную стоянку рейс Франкфурт-КиевLufthansa вернула на ночную стоянку рейс Франкфурт-Киев
В Сети показали новый кроссовер Renault AustralВ Сети показали новый кроссовер Renault Austral
На горе Тростян в Карпатах остановился подъемник с туристамиНа горе Тростян в Карпатах остановился подъемник с туристами
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине может образоваться дефицит Skoda OctaviaВ Украине может образоваться дефицит Skoda Octavia
Volkswagen разрабатывает новый кроссоверVolkswagen разрабатывает новый кроссовер
Skoda представила новый купе-кроссоверSkoda представила новый купе-кроссовер
В Белой Церкви 21-летний военный на Skoda переехал офицера насмертьВ Белой Церкви 21-летний военный на Skoda переехал офицера насмерть
Skoda начала выпускать новый бюджетный седанSkoda начала выпускать новый бюджетный седан
GM пригрозила дилерам, собравшимся спекулировать электромобилямиGM пригрозила дилерам, собравшимся спекулировать электромобилями
В Украине подорожала Skoda OctaviaВ Украине подорожала Skoda Octavia
BMW не отказывается от ДВС и разрабатывает новые шести- и восьмицилиндровые двигателиBMW не отказывается от ДВС и разрабатывает новые шести- и восьмицилиндровые двигатели
Skoda рассекретила внешность нового кросс-купеSkoda рассекретила внешность нового кросс-купе
Названы цены на новый кроссовер Skoda украинского производстваНазваны цены на новый кроссовер Skoda украинского производства
Последние новости
Подгружаем последние новости