На Полтавщине столкнулись грузовик, легковой автомобиль, маршрутка и тягач, пострадали 11 человек

Причину аварии выясняют правоохранители.

В Полтавской области в результате столкновения четырех транспортных средств были травмированы 11 человек.

Об этом сообщила областная полиция.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 3 февраля около 19 часов на автодороге "Сумы-Пирятин", вблизи села Вишневое Лубенского района.

На место аварии прибыли следственно-оперативная группа полиции Пирятинского района, следователи и эксперты областного Главка.

В ходе осмотра места происшествия следователи полиции выяснили, что столкнулись грузовик Renault Magnum (под управлением 64-летнего водителя), легковой автомобиль Cherry Amulet (под управлением водителя 1981 года рождения), микроавтобус Mercedes-Benz-Sprinter (под управлением 40-летнего водителя) и седельный тягач Volvo с полуприцепом SANTI (под управлением водителя 1998 года рождения).

Пострадавшие получили телесные повреждения разной степени тяжести и были доставлены в Пирятинскую, Лубенскую и Сумскую местные больницы.

Среди травмированных - водители "Cherry Amulet" и "Mercedes-Benz-Sprinter", а также 9 пассажиров микроавтобуса. Большинство травмированных – жители Сумской и Киевской области.

По этому факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, если оно причинило потерпевшему тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются следствием.

Напомним, вчера на трассе "Киев – Ковель" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и грузовика.

В селе Рясна Русска недалеко от Львова легковой автомобиль врезался в автобус, водитель погиб. Пятеро пассажиров автобуса и его водитель попали в больницу.

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