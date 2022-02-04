На Прикарпатье задержали "кукурузник", по меньшей мере дважды незаконно пересекавший границу с Румынией

Вероятно, его использовали для контрабанды сигарет.

Оперативники Мукачевского и Черновицкого пограничных отрядов при содействии полиции вчера на Ивано-Франковщине задержали самолет Ан-2. Правоохранители обнаружили "кукурузник" в окрестностях села Серафинцы Коломыйского района.

Фото: ГПСУ

По данным Главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда, самолет по меньшей мере дважды незаконно пересекал украинско-румынскую границу, "вероятно с целью перемещения табачных изделий".

"Кому принадлежит самолет, который не имеет регистрационных знаков, и что еще могли доставлять им в соседнюю Румынию и, возможно, и в другие страны, вопреки установленным законодательством правилам воздушных полетов, правоохранители сейчас выясняют", – сообщает пресс-служба ГПСУ.

В Коломыйское райуправление полиции направили сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 334 УКУ "Нарушение правил международных полетов" и ст. 281 УКУ "Нарушение правил воздушных полетов".

Следствие продолжается.

Накануне сообщалось, что на Закарпатье задержали геликоптер, который использовали для контрабанды сигарет. Госпогранслужба предполагает, что злоумышленники могли перевозить им и нелегальных мигрантов.

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