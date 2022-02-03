На таможенном посту "Житомир" ГБР разоблачило масштабную коррупционную схему при импорте "скорых"

Вместо реальной стоимости автомобилей – 15 тысяч евро , дельцы декларировали их по 2,5-5 тысяч, а таможенники закрывали глаза на несоответствия в документах.

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили масштабную коррупционную схему на таможенном посту «Житомир» при импорте автомобилей скорой помощи.

Как сообщает пресс-служба ГБР, по предварительным оценкам, государственному бюджету мог быть нанесен ущерб более чем на 10 млн гривень.

"Установлено, что киевская компания-импортер для минимизации таможенных пошлин и платежей при оформлении в несколько раз занизила стоимость 26 скорых с медицинским оборудованием. Вместо рыночной стоимости в среднем 15 тыс. евро дельцы задекларировали авто по цене 2,5-5 тыс. евро. Таможенники «закрыли глаза» на несоответствие в документации", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По предварительным оценкам, государственный бюджет мог понести убытки более чем на 10 млн гривень.

Из-за отсутствия реальных покупателей дельцы воспользовались опцией хранения нерастаможенных автомобилей в течение 12 месяцев в режиме "таможенный склад". Через год, при "содействии" должностных лиц таможенного поста, злоумышленники имитировали так называемый реэкспорт автомобилей, которые на самом деле не покидали территорию таможенного склада. Это позволило незаконно продлить бесплатный срок хранения авто и не уплачивать таможенные пошлины.

После разоблачения сделки правоохранители провели восемь обысков в офисе коммерческой структуры, а также в служебных помещениях Житомирской таможни и по местам жительства чиновников.

Изъяли компьютеры с первичными документами и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, таможенные и налоговые документы и другие доказательства организации незаконной схемы.

В настоящее время продолжаются следственные действия по уголовному производству, начатому следователями ГБР по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности, и решается вопрос о наложении ареста на автомобили.

Напомним, в декабре 2021 года получил подозрение начальник Ивано-Франковской таможни. Ему инкриминировали взяточничество в большом размере.

А 25 января этого года патрульные остановили автомобиль львовского таможенника, которым мужчина управлял в нетрезвом состоянии.