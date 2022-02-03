Укрзализныця оснастит пассажирские вагоны камерами видеонаблюдения

Железнодорожный перевозчик Укрзализныця работает над улучшением качества предоставляемых услуг. Пассажиры в Украине в скором времени смогут путешествовать в комфортных условиях с современным сервисом.

В компании Укрзализныця показали новые пассажирские вагоны производства ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", которые были получены перевозчиком 31 января 2022 года. Пять новых купейных вагонов оборудованы системами видеонаблюдения и сигнализацией дверей. Новые вагоны руководство Укрзализныци решило включить в состав поезда №15/16 Харьков - Рахов.

Стоит отметить, что это не все пассажирские вагоны, поставок которых ожидает Укрзализныця. ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" готовит новую партию купейных пассажирских вагонов, которые были заказаны и оплачены из госбюджета в 2021 году. Постепенно УЗ будет пополнять свой подвижной состав новыми современными вагонами.

Все новые вагоны оснащены системами видеонаблюдения в общей зоне, кондиционерами, сигнализацией дверей купе, кулерами с питьевой водой, вакуумными туалетами, индикаторами занятости туалетов и кнопкой вызова проводника.

В купе увеличен объем багажного отделения, возле каждого места установлены розетки и USB-порты. Для пассажиров с маленькими детьми в новых вагонах Укрзализныци предусмотрены пеленальные столики.

Для повышения степени комфортабельности производитель внес ряд изменений в обустройство вагонов изнутри. Так, для пассажиров с нарушениями зрения в купе добавлены контрастные маркировки. Освещением в вагоне можно будет управлять при помощи специального пульта, а кнопки слива в туалетах сделали бесконтактными.

Напомним, ранее Укрзализныця напомнила пассажирам о бесплатных услугах, которыми могут воспользоваться все желающие.