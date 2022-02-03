Ryanair готов открыть в Украине несколько баз и разместить 20 самолетов, но если РоSSия не нападет

Такие намерения озвучил главный исполнительный директор ирландского лоукостера Майкл О'Лири.

Ryanair готов открыть в Украине несколько баз и разместить 20 самолетов, но если РоSSия не нападет
Фото: atr.ua

Ryanair готов в течение следующих 2-3 лет разместить в Украине до 20 самолетов, а также открыть несколько своих баз при ряде условий, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Reuters.

"Мы по-прежнему поддерживаем Украину. Пока Украина смотрит на запад, существуют огромные… потоки людей, путешествующих в Украину и из Украины, работающих в Центральной и Восточной Европе", - отметил О'Лири в комментарии журналистам.

Глава Ryanair рассказал, что в январе 2022 года лоукостер совершил свой третий или четвертый визит в Украину, однако украинские власти не смогли обсудить новые маршруты и базы, "поскольку они были несколько абстрактны".

"Если РоSSия не нападет, это страна, в которой мы рассчитываем открыть пару баз... где-то в ближайшие два-три года при согласовании расходов", - сообщил исполнительный директор ирландского лоукостера.

По его словам, если предложения от украинских аэропортов будут достаточно хорошими, Ryanair может разместить 15-20 самолетов в пяти аэропортах Украины.

Ранее Ryanair объявил о 13 новых маршрутах из Украины в летнем расписании 2022 года, в рамках которого авиакомпания планирует летать из Украины по 90 маршрутам.

Напомним, в январе этого года компания отменила до марта все рейсы из Харькова.

В сентябре 2021 года гендиректор лоукостера заявил, что его команда запланировала агрессивную экспансию в Украине.



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