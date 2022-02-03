В Роттердаме через новую яхту Безоса разберут мост XIX века

В городе Роттердам в Нидерландах демонтируют мост XIX века, чтобы через него могла пройти огромная яхта. Судно на местной верфи строят для американского миллиардера Джеффа Безоса.

Судно основателя Amazon станет самой большой парусной яхтой в мире, сообщает Sky News.

Фото: Sky News

Трехмачтовая яхта будет высотой 127 метров. Это означает, что она будет слишком высока, чтобы пройти под мостом Koningshaven при выходе в море.

По словам городских властей, расходы по разбору моста возьмет компания Oceanco, которая строит судно. Предполагается, что американский миллиардер выплатит часть суммы.

Для решения проблемы мэрия предлагала несколько вариантов. Один из них – достроить яхту на другой верфи. В итоге решили разобрать мост, затем вернуть все на место. На демонтаж моста уйдет около двух недель.

Стоимость суперяхты оценивается в 430 миллионов евро.

Мост, построенный 144 года назад и известный как De Hef, сильно пострадал от бомбежек во время Второй мировой войны. В первоначальном виде он был восстановлен только в 2017 году.