На трассе "Киев – Ковель" автобус столкнулся с тягачем, полиция сообщает о пострадавших
Возможно осложнение движения в направлении Киева.
Днем сегодня, 3 февраля, на 21 км трассы "Киев – Ковель" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и грузовика.
Патрульная полиция Киевской области предупредила о возможном осложнении движения в направлении Киева.
"Около 14 часов произошло ДТП с участием маршрутного транспортного средства "РУТА" и грузовика Volvo", – сказано в сообщении.
По предварительной информации, водитель автобуса не соблюдал безопасный интервал и вызвал столкновение с припаркованным тягачем.
"Есть потерпевшие. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия", – добавили правоохранители.
Как сообщалось, ранее сегодня в селе Рясна Русская недалеко от Львова легковушка врезалась в автобус, водитель погиб. Пятеро пассажиров автобуса и его водитель попали в больницу.