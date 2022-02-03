На трассе "Киев – Ковель" автобус столкнулся с тягачем, полиция сообщает о пострадавших

Днем сегодня, 3 февраля, на 21 км трассы " Киев – Ковель" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и грузовика.

Патрульная полиция Киевской области предупредила о возможном осложнении движения в направлении Киева .

"Около 14 часов произошло ДТП с участием маршрутного транспортного средства "РУТА" и грузовика Volvo", – сказано в сообщении.

По предварительной информации, водитель автобуса не соблюдал безопасный интервал и вызвал столкновение с припаркованным тягачем.

"Есть потерпевшие. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия", – добавили правоохранители.

Как сообщалось, ранее сегодня в селе Рясна Русская недалеко от Львова легковушка врезалась в автобус, водитель погиб. Пятеро пассажиров автобуса и его водитель попали в больницу.