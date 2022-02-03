На трассе "Киев – Ковель" автобус столкнулся с тягачем, полиция сообщает о пострадавших

Возможно осложнение движения в направлении Киева.

Днем сегодня, 3 февраля, на 21 км трассы "Киев – Ковель" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и грузовика.

Патрульная полиция Киевской области предупредила о возможном осложнении движения в направлении Киева.

"Около 14 часов произошло ДТП с участием маршрутного транспортного средства "РУТА" и грузовика Volvo", – сказано в сообщении.

По предварительной информации, водитель автобуса не соблюдал безопасный интервал и вызвал столкновение с припаркованным тягачем.

"Есть потерпевшие. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия", – добавили правоохранители.

Как сообщалось, ранее сегодня в селе Рясна Русская недалеко от Львова легковушка врезалась в автобус, водитель погиб. Пятеро пассажиров автобуса и его водитель попали в больницу.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лоукостер Wizz Air отменил рейсы из УкраиныЛоукостер Wizz Air отменил рейсы из Украины
На Закарпатье задержали вертолет, который использовали для контрабанды сигаретНа Закарпатье задержали вертолет, который использовали для контрабанды сигарет
В Украине могут подешеветь новые автомобили, но это не точноВ Украине могут подешеветь новые автомобили, но это не точно
Lufthansa вернула на ночную стоянку рейс Франкфурт-КиевLufthansa вернула на ночную стоянку рейс Франкфурт-Киев
В Сети показали новый кроссовер Renault AustralВ Сети показали новый кроссовер Renault Austral
Блок рекламы


Похожие новости
Под Львовом легковушка врезалась в автобус, есть погибшийПод Львовом легковушка врезалась в автобус, есть погибший
В Ровенской области пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшиеВ Ровенской области пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Украине полиция незаконно штрафует водителей за старые “права“В Украине полиция незаконно штрафует водителей за старые “права“
Во Львовской области перевернулся автобус, пострадали 14 человекВо Львовской области перевернулся автобус, пострадали 14 человек
На трассе Киев-Одесса после столкновения с грузовиком погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиляНа трассе Киев-Одесса после столкновения с грузовиком погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля
Житомир повысил стоимость проезда в троллейбусах до 8 гривен, в автобусах – до 10 гривенЖитомир повысил стоимость проезда в троллейбусах до 8 гривен, в автобусах – до 10 гривен
В Одессе рейсовый автобус задел несколько машин и врезался в салон Harley-DavidsonВ Одессе рейсовый автобус задел несколько машин и врезался в салон Harley-Davidson
На АЗС в Кременчуге микроавтобус въехал в газовую цистерну, водитель сгорел (обновлено)На АЗС в Кременчуге микроавтобус въехал в газовую цистерну, водитель сгорел (обновлено)
В Днепропетровской области в результате ДТП сгорели легковушка и автобус, есть жертвыВ Днепропетровской области в результате ДТП сгорели легковушка и автобус, есть жертвы
В Черниговской области в ДТП с участием микроавтобуса и легковика пострадали 11 человекВ Черниговской области в ДТП с участием микроавтобуса и легковика пострадали 11 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости