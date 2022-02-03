Под Львовом легковушка врезалась в автобус, есть погибший
Еще шесть человек госпитализированы.
Утром 3 февраля в селе Рясна-Русская недалеко от Львова произошло ДТП с участием рейсового автобуса. В результате аварии один человек погиб, шестерых с травмами разной степени тяжести госпитализировали.
Как сообщили в пресс-службе областной полиции, легковой автомобиль "Шкода Октавия" под управлением 39-летнего львовянина выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом “Львов–Зелев", которым руководил 47-летний житель Львовского района.
Известно, что в результате столкновения водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. В больницу доставили водителя и пятерых пассажиров автобуса.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи.
Ранее сообщалось, что в городе Дубно в Ровенской области пассажирский поезд "Киев – Ивано-Франковск" столкнулся с грузовиком SCANIA, водитель которого выехал на железнодорожный переезд. Пострадали машинист поезда и водитель автомобиля.