Под Львовом легковушка врезалась в автобус, есть погибший

Еще шесть человек госпитализированы.

Утром 3 февраля в селе Рясна-Русская недалеко от Львова произошло ДТП с участием рейсового автобуса. В результате аварии один человек погиб, шестерых с травмами разной степени тяжести госпитализировали.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, легковой автомобиль "Шкода Октавия" под управлением 39-летнего львовянина выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом “Львов–Зелев", которым руководил 47-летний житель Львовского района.

Известно, что в результате столкновения водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. В больницу доставили водителя и пятерых пассажиров автобуса.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи.