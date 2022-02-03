Проезд в общественном транспорте снова подорожает: в каких городах одна поездка будет стоить 12 гривен

Стоимость проезда в городах Украины на протяжение 2021 года выросла на 30% . В 2022 году проезд продолжит дорожать в ряде городов. В частности, в Запорожье рассматривают повышение тарифов на проезд в общественно транспорте с 8 до 12 грн за одну поездку.

Проезд в общественном транспорте снова подорожает: в каких городах одна поездка будет стоить 12 гривен

Самая высокая стоимость проезда на сегодняшний день зафиксирована в Ивано-Франковской области. Там билеты подорожали с 6 до 10 грн, во Львовской области - с 7 грн до 10 грн, в Донецкой - с 6 грн до 9,5 грн. Дешевле всего проезд стоит в Херсонской и Сумской областях - 5 грн, а также в Волынской области - 4 грн.

В Запорожье анонсировали повышение тарифов на проезд от 2 до 4 гривен. На сегодняшний день одна поездка для местных жителей в маршрутке обходится в 10 гривен.

Водители считают работу транспорта в городе убыточной, поэтому настаивают на повышении тарифов. Повышение стоимости проезда они обосновывают подорожанием топлива и природного газа. Кроме того, водители, количество которых значительно сократилось, недовольны уровнем зарплат.

Местные жители Запорожья в свою очередь остаются недовольны обслуживанием и состоянием транспорта, поэтому против повышения тарифов. В городе не так давно отказались от самых непопулярных тарифов (№7, №13, №90, №93) и сократили количество транспорта на 14 городских маршрутах. Прогнозируется, что стоимость проезда в городе повысится до 10-12 гривен уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что власти Киева объявили о намерении повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 20 гривен за одну поездку. Повышение тарифов перенесли на окончание отопительного сезона.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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