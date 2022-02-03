Стало известно, почему больше не выпускают “автомобили-миллионники“

В XX веке автомобили, способные без серьезных ремонтов проехать 500 тыс км или даже 1 млн км, не были редкостью. Однако, сейчас, в XXI веке, ситуация изменилась. Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин объяснил, почему в наше время больше не выпускают "автомобили-миллионники"…

Стало известно, почему больше не выпускают “автомобили-миллионники“

Еще несколько десятилетий назад больше всего ценилось инженерное мастерство и качество производства. Марку держала почти вся европейская автомобильная промышленность. Особенно в этом отношении старались автопроизводители Германии, Швеции и Великобритании. Увы, в наши дни ситуация изменилась.

В прошлом веке американские двигатели имели большой рабочий объем и благодаря сравнительно небольшой нагрузке обеспечивали рекордные пробеги. Сейчас это уже тоже далеко не так.

Кроме того, в прошлом веке автопроизводителям из Азии нужно было завоевывать новые рынки. Поэтому они прилагали максимальные усилия для обеспечения надежности своих автомобилей. Сейчас азиатские автопроизводители, как, впрочем, и другие автопроизводители, ежегодно проводят несколько сервисных кампаний для своих моделей.

Эксперт подчеркнул, что "автомобили-миллионники" сейчас являются редкостью и из-за компьютерного проектирования. Дело в том, что компьютерное проектирование позволило удешевить себестоимость всех агрегатов, сделав их приблизительно равными по надежности. В результате у машин нет избыточного запаса прочности.

Напомним, ранее в Сети показали 30-летний Volvo 740 с пробегом более 1,6 млн километров. Судя по всему, он способен проехать еще достаточно много.


Максимов Віталій, Тудей

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