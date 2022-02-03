В Одесской области легковой автомобиль влетел в товарный поезд, погиб мужчина

В Одесской области водитель легкового автомобиля "Opel Record" не справился с управлением на железнодорожном переезде и столкнулся с двигавшимся товарно-грузовым поездом.

Об этом сообщили местные чрезвычайники.

Событие произошло ночью 3 февраля, в 00:53 за пределами поселка городского типа Великодолинское, на 22 километре железнодорожного пути Одесса – Измаил.

В результате происшествия водитель легкового автомобиля 1997 года рождения погиб на месте.

Спасатели с помощью специальных инструментов убрали обломки изуродованного авто из-под вагона.

Тело погибшего водителя было передано работникам Национальной полиции.