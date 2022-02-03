Мировой рынок электромобилей в прошлом году удвоил объёмы продаж

Курс на электрификацию автопарка, взятый крупнейшими региональными рынками планеты, позволил в минувшем году увеличить объёмы продаж электромобилей с 3 до 6,6 млн штук всего за год. Если учесть, что в 2019 году было продано не более 2,2 млн электромобилей, то за два года объёмы утроились. При этом 90 % продаж приходятся на несколько крупнейших рынков планеты, а остальные сильно отстают.

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Как показывает статистика Международного энергетического агентства, в 2020 году на электромобили приходилось не более 4,1 % объёмов продаж новых транспортных средств, но по итогам 2021 года их доля выросла до 8,57 %. По оценкам источника, сейчас по дорогам планеты передвигаются около 16 млн электромобилей, потребляя ежегодно до 30 ТВт·ч электроэнергии — объём, сопоставимый с энергопотреблением всей Ирландии.

Лидером в электрификации транспорта остаётся Китай , в прошлом году здесь было продано 3,4 млн электромобилей — больше, чем во всём мире за 2020 год. К декабрю прошлого года доля электромобилей на первичном рынке КНР достигла 20 %. К середине десятилетия этот уровень будет достигнут на постоянной основе.

Источник изображения: Международное энергетическое агентство (IEA)

В Европе объёмы продаж электромобилей за 2021 год выросли на 70 % до 2,3 млн штук, но примерно половина из них оставалась подзаряжаемыми гибридами, которые тоже попадают в статистику. Электрифицированные автомобили формировали 17 % первичного рынка Европы в прошлом году, но некоторые страны региона ушли в этом отношении далеко вперёд. Норвегия (72 %), Швеция (45 %) и Нидерланды (30 %) опережают крупнейший рынок Европы, коим остаётся Германия со своими 25 % электромобилей на первичном рынке по итогам 2021 года.

В США объёмы продаж электромобилей в прошлом году удвоились до полумиллиона штук, но в общей массе новых автомобилей их доля всё равно не превысила 4,5 %. В совокупности примерно две трети мирового рынка автомобилей всех типов приходятся на Китай , Европу и США , а на рынке электромобилей эти регионы контролируют примерно 90 %. Даже Южная Корея после удвоения объёмов продаж электромобилей в прошлом году не может похвастать их долей более 8 %, а в Японии доля электромобилей вообще не превышает 1 %, как и в большинстве крупных стран с растущей экономикой типа Бразилии , Индии и Индонезии.

Рейтинг электромобилей по маркам возглавляет Tesla с 936 тысячами проданных в 2021 году экземпляров, на втором месте разместился концерн Volkswagen с 763 тысячами машин, на третьем расположился китайский BYD с 598 тысячами электромобилей, на четвёртом присутствует General Motors, которая реализовала 517 тысяч электромобилей, а замыкает пятёрку Stellantis с 385 тысячами проданных электромобилей.



