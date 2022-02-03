Будущее уже не за горами Heaviside 2 — это электрический беспилотник с вертикальными взлетом и посадкой, который может перевозить одного пассажира на расстояние до 160 километров. Он оснащен восемью воздушными винтами — два маленьких вертикальных на передних крыльях и шесть больших горизонтальных на центральных основных крыльях. При этом большие винты способны принимать вертикальное положение, чтобы обеспечить достаточную мощность для взлета и посадки. Наша цель состоит в том, чтобы создать самолет, который сможет обеспечить стоимость полета одного километра на уровне цены за километр в Uber, - заявил директор по летным операциям Kitty Hawk Чак Тейлор.



Аэротакси будущего: когда мы начнем летать по воздуху и как это будет?

 Компания Kitty Hawk продемонстрировала свой новый прототип аэоротакси Heaviside 2. Именно он станет основной для создания целого аэропарка будущих беспилотных аэротакси.

Аэротакси будущего: когда мы начнем летать по воздуху и как это будет?

Будущее уже не за горами

Heaviside 2 — это электрический беспилотник с вертикальными взлетом и посадкой, который может перевозить одного пассажира на расстояние до 160 километров. Он оснащен восемью воздушными винтами — два маленьких вертикальных на передних крыльях и шесть больших горизонтальных на центральных основных крыльях. При этом большие винты способны принимать вертикальное положение, чтобы обеспечить достаточную мощность для взлета и посадки.

Наша цель состоит в том, чтобы создать самолет, который сможет обеспечить стоимость полета одного километра на уровне цены за километр в Uber, - заявил директор по летным операциям Kitty Hawk Чак Тейлор.

Аэротакси будущего: когда мы начнем летать по воздуху и как это будет?

Именно возможность вертикальных взлета и посадки отличает аэротакси от обычных самолетов с неподвижным крылом, которым требуются длинные взлетно-посадочные полосы.

Считается, что новые прототипы аэротакси, над которыми работают как стартапы, так и именитые производители авиалайнеров, могут привести к настоящей революции в области самолетостроения и общественного транспорта.

В Kitty Hawk ожидают, что люди поначалу скептически отнесутся к аэротакси, однако, по мнению Чака Тейлора, в конечном итоге они примут новый вид транспорта, а аэротакси радикально изменит транспортную индустрию, как это когда-то сделали автомобили и самолеты.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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