В Ровенской области пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Водитель грузовика проигнорировал звуковую сигнализацию и выехал на железнодорожный переезд.

Фото: rv.dsns.gov.ua

В городе Дубно Ровенской области пассажирский поезд " Киев - Ивано-Франковск" столкнулся с грузовиком "SCANIA", водитель которого выехал на железнодорожный переезд. Пострадали машинист поезда и водитель автомобиля.

Об этом сообщили местные чрезвычайники.

ДТП произошло сегодня около 1 часа ночи на регулируемом переезде.

По информации правоохранителей, водитель грузовика проигнорировал звуковую сигнализацию, миновал шлагбаумы и выехал на железнодорожный переезд, к которому приближался пассажирский поезд, пишет пресс-служба Укрзализныци.

Фото: rv.dsns.gov.ua

Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Машинист поезда и водитель грузовика госпитализированы. На место инцидента была вызвана Национальная полиция.

“У поезда № 43 Киев – Ивано-Франковск был заменен локомотив, и он был отправлен по маршруту, ориентировочное время задержки – более 5 часов. Кроме того, из-за указанного ДТП задерживается в пути почти на 30 минут поезд №95/96 Киев – Рахов”, – говорится в сообщении.

Фото: rv.dsns.gov.ua

В Укрзализныце напомнили, что железнодорожные переезды – это зона повышенного внимания для пешеходов и водителей. "Соблюдение Правил дорожного движения вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры чрезвычайно важно, а их нарушение может привести к непредсказуемым тяжким или непоправимым последствиям", - отметили железнодорожники.