В Украине может образоваться дефицит Skoda Octavia

В Чехии произошел пожар на складе комплектующих Skoda, что негативно отразится на выпуске Skoda Octavia. Чешский автогигант в нынешнем году может не выпустить 16 тысяч Octavia.

Возгорание произошло на складе в городе Млада-Болеслав. От огня сильно пострадали склады и мастерские завода Grupo Antolin, выпускающего материалы для дверных панелей Skoda Octavia. Когда выпуск комплектующих будет восстановлен - неизвестно. По слухам, это может занять несколько месяцев.

По предварительной информации, ущерб оценивается в один миллиард крон (около 40 млн евро). Из-за случившегося чешская компания не сможет выпустить около 16 тысяч экземпляров модели Octavia.

В Украине автомобили Skoda из чешских машинокомплектов выпускает завод "Еврокар", который находится в Закарпатской области. В 2021 году "Еврокар" выпустил 3 476 автомобилей, что на 2,7% больше, чем в 2020 году.

Как отразится пожар в Чехии на Skoda Octavia в Украине – пока не известно. Но нельзя исключать, что может образоваться дефицит этой модели.

В нашей стране сейчас Octavia в базовой комплектации стоит от 622 676 гривен. Под капотом находится 1,4 л бензиновый двигатель мощностью 150 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, ранее стало известно, что блогер разобрал Skoda Octavia и показал, что у нее внутри.