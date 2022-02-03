Украинцы стали меньше покупать новые автомобили

По данным Укравтопрома, в январе 2022 года в Украине продали 5,3 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 7% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года.

Украинцы стали меньше покупать новые автомобили

На первом месте по продажам оказалась компания Renault. Она в прошлом месяце продала в нашей стране 904 автомобиля, что примерно на 25% больше, чем в январе 2021 года.

Нужно отметить, что более половины продаж Renault пришлись на кроссовер Renault Duster. В частности, в январе 2022 года украинцы купили 516 кроссоверов Duster. Это сама популярная модель на данный момент в нашей стране на первичном автомобильном рынке.

Второе место по продажам заняла компания Toyota. 596 автомобилей этого японского автогиганта купили украинцы в январе, что на 39% больше, чем за аналогичный месяц 2021 года.

Третье место по продажам в январе 2022 года в Украине заняла китайская компания Chery. 364 новых автомобиля этой компании получили украинскую регистрацию. Похоже, в 2022 году китайские автомобили, как и в 2021 году, готовы потеснить некоторых автопроизводителей с украинского рынка.

В пятерку лучших по продажам в январе 2022 года в Украине также вошли Hyundai (303) и Skoda (280). Нужно отметить, что продажи чешского автогиганта упали сразу на 42%.

Снижение продаж новых автомобилей в Украине в начале 2022 года связывают с дефицитом некоторых моделей и комплектаций.

Напомним, ранее мы сообщили, что в Украину хлынули новые автомобили из Китая.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве оригинально проучили “героя парковки“В Киеве оригинально проучили “героя парковки“
Лоукостер Wizz Air отменил рейсы из УкраиныЛоукостер Wizz Air отменил рейсы из Украины
На Закарпатье задержали вертолет, который использовали для контрабанды сигаретНа Закарпатье задержали вертолет, который использовали для контрабанды сигарет
В Украине могут подешеветь новые автомобили, но это не точноВ Украине могут подешеветь новые автомобили, но это не точно
Lufthansa вернула на ночную стоянку рейс Франкфурт-КиевLufthansa вернула на ночную стоянку рейс Франкфурт-Киев
Блок рекламы


Похожие новости
Растаможка в Украине: появятся “социальные“ автомобилиРастаможка в Украине: появятся “социальные“ автомобили
В Украине могут подешеветь новые автомобили, но это не точноВ Украине могут подешеветь новые автомобили, но это не точно
Автомобили с заводским ГБО, которые можно купить в УкраинеАвтомобили с заводским ГБО, которые можно купить в Украине
Известно, какие Volkswagen Passat покупают украинцы в ЕвропеИзвестно, какие Volkswagen Passat покупают украинцы в Европе
Украинцы теперь могут сами онлайн выбрать номер для электромобилейУкраинцы теперь могут сами онлайн выбрать номер для электромобилей
Предсерийные экземпляры электрических кроссоверов Cadillac Lyriq досрочно встали на конвейерПредсерийные экземпляры электрических кроссоверов Cadillac Lyriq досрочно встали на конвейер
Украинцы начали чаще ввозить дизельные б/у авто – известно почемуУкраинцы начали чаще ввозить дизельные б/у авто – известно почему
Автомобили Hyundai и Genesis получат поддержку цифрового ключа Apple CarKey — их можно будет открыть и завести с iPhoneАвтомобили Hyundai и Genesis получат поддержку цифрового ключа Apple CarKey — их можно будет открыть и завести с iPhone
BMW не отказывается от ДВС и разрабатывает новые шести- и восьмицилиндровые двигателиBMW не отказывается от ДВС и разрабатывает новые шести- и восьмицилиндровые двигатели
10 евробляхеров уже бесплатно отдали свои автомобили государству10 евробляхеров уже бесплатно отдали свои автомобили государству
Последние новости
Подгружаем последние новости