Украинцы стали меньше покупать новые автомобили

По данным Укравтопрома, в январе 2022 года в Украине продали 5,3 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 7% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года.

На первом месте по продажам оказалась компания Renault. Она в прошлом месяце продала в нашей стране 904 автомобиля, что примерно на 25% больше, чем в январе 2021 года.

Нужно отметить, что более половины продаж Renault пришлись на кроссовер Renault Duster. В частности, в январе 2022 года украинцы купили 516 кроссоверов Duster. Это сама популярная модель на данный момент в нашей стране на первичном автомобильном рынке.

Второе место по продажам заняла компания Toyota. 596 автомобилей этого японского автогиганта купили украинцы в январе, что на 39% больше, чем за аналогичный месяц 2021 года.

Третье место по продажам в январе 2022 года в Украине заняла китайская компания Chery. 364 новых автомобиля этой компании получили украинскую регистрацию. Похоже, в 2022 году китайские автомобили, как и в 2021 году, готовы потеснить некоторых автопроизводителей с украинского рынка.

В пятерку лучших по продажам в январе 2022 года в Украине также вошли Hyundai (303) и Skoda (280). Нужно отметить, что продажи чешского автогиганта упали сразу на 42%.

Снижение продаж новых автомобилей в Украине в начале 2022 года связывают с дефицитом некоторых моделей и комплектаций.

Напомним, ранее мы сообщили, что в Украину хлынули новые автомобили из Китая.