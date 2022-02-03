Украинских водителей возмутила новая инициатива МВД

МВД выступило с инициативой, чтобы водители в Украине круглогодично ездили с ближним светом фар. Такая идея порадовала многих украинцев, хотя нашлись и те, кого она возмутила.

Проект постановления опубликован на сайте Кабмина и его активно обсуждают в сети. В Facebook-сообществе «Автомобильный Киев» украинцы обратили внимание на то, что в Европе такие правила езды применили уже давно, передаёт «Апостроф» .

«В Европе их использование уже давно обязательно, а в Украине только с наступлением темноты или зимы. Впрочем, совсем скоро ближнее светит на всех машинах день и ночь круглый год, ведь соответствующий законопроект уже лежит на рассмотрении в парламенте. И в нем четко прописано:

«На всех механических транспортных средствах во время движения должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар», — говорится в сообщении.

В комментариях люди пишут, что Украина должна была давно ввести данное правило, так как оно поможет сделать автомобиль на дороге заметнее. Нашлись и те, кто раскритиковал нововведение.