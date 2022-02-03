Mercedes прекратил продавать в Европе новый Гелендваген

Компания Mercedes-Benz прекратила продавать в Европе внедорожник Mercedes-Benz G-Class нового поколения, сообщает MB Passion Blog. Правда, это временное явление, так как заказов очень много и поэтому немецкий автогигант не может выполнить их все сразу.

Mercedes прекратил продавать в Европе новый Гелендваген

В сообщении говорится, в частности, что Mercedes-Benz приостановил прием заказов в Европе на новый Гелендваген 17 января 2022 года. На некоторые комплектации этого внедорожника очередь уже растянулась до конца 2024 года.

По данным сайта CarScoops , некоторым покупателям Mercedes-Benz G-Class на Старом Континенте вообще придется ждать до первого квартала 2025 года. В США продажи нового Гелендвагена продолжаются.

Mercedes-Benz в Европе пока еще не прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, про временную остановку продаж своего знаменитого внедорожника.

Mercedes прекратил продавать в Европе новый Гелендваген

В некоторых СМИ утверждают, что продажи Mercedes-Benz G-Class в Европе возобновятся весной текущего года. Их приостановка связана с тем, что немецкая компания меняет пакеты.

Между тем, Mercedes-Benz сейчас разрабатывает электрический G-Class. В прошлом году на автосалоне в Мюнхене даже показали его концепт EQG . Ожидается, что в продаже он появится в течение ближайших нескольких лет.

Напомним, ранее стало известно, что Mercedes-Benz показал новую комплектацию внедорожника Mercedes-Benz G-Class - Professional Line Exterior.


Максимов Віталій, Тудей

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