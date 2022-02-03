В Украине полиция незаконно штрафует водителей за старые “права“

В 2021 году в Украине с 510 до 3400 гривен увеличили штраф за управлением транспортным средством без соответствующей категории, после чего инспекторы патрульной полиции принялись значительно внимательней проверять "права". Но юристы из компании "Дорожный адвокат" считают, что полиция незаконно штрафует водителей за старые "права".

В Украине полиция незаконно штрафует водителей за старые “права“

В частности, за управление транспортным средством без соответствующей категории правоохранители составляют протокол по ч. 2 ст. 126 Кодекса Украины про административные правонарушения.

В Положении №511 о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами, выданное удостоверение до вступления в силу закона №586-VI от 24.09.2008 года может быть обменено на новое. Это предусматривает пункт 27 данного Положения.

Однако, юристы считают, что в этом положении не все так просто. Речь идет про словосочетание "может быть обменено". В нем не говорится о том, что водитель обязан обменять старое водительское удостоверение.

Из этого, уверены юристы, следует, что обменивать или нет водительское удостоверение, выданное до вступления в силу закона №586-VI от 24.09.2008 года, на новое – это всего лишь право, а не обязанность.

Нужно отметить, что правоохранители, видимо, знают о такой точке зрения на штраф за управление транспортным средством без соответствующей категории, но они по-прежнему продолжают активно составлять административные протоколы.

Напомним, ранее стало известно, в каком случае можно не платить штраф за превышение скорости.


Максимов Віталій, Тудей

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