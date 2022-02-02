Украинские компании еще не скоро начнут выпускать электромобили. Однако, умельцы-энтузиасты в Украине уже научились делать автомобили с электрической силовой установкой. Мало того, даже ЗАЗ превратили в электромобиль и разогнали его до 100 км/ч за 3,77 секунды.

Этот уникальный электрический ЗАЗ сделали в Ковеле. За основу взяли ЗАЗ-966 1971 года выпуска.

У "Запорожца" демонтировали 1,2 л бензиновый двигатель, который он получил в далеком 1971 году. Вместо него установили электромотор Ansaldo. Этот итальянский электромотор отличается своими небольшими размерами и относительно небольшой массой (он весит 82 кг).

Кроме того, этот электромотор также подвергли модернизации, в результате чего его мощность увеличилась до 408 л.с.

Утверждается, что такой электрический "Запорожец" до 100 км/ч разгоняется всего за 3,77 секунды. Если это действительно так, то этот показатель лучше, чем даже у некоторых суперкаров.

Владелец этого ЗАЗ-966 планирует его еще доработать. Например, он хочет установить спортивные шины и установить расширители колесных арок.

Напомним, ранее мы показали болид «Формулы-1», который сделали на базе "Запорожца".