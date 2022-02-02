У “Драгера“ выявили еще один недостаток – штрафа водителям не будет

Украинские полицейские для выявления пьяных водителей пользуются прибором Drager Alcotest 6820. Он вызывает много критики. Оказалось, что у него есть еще один недостаток, на который нужно обратить внимание.

Дело в том, что у этого прибора может произойти технический сбой, в результате чего распечатка тестирования на алкоголь станет недопустимым доказательством в суде. Для полиции это недостаток, а для некоторых водителей – нет.

В июле 2021 года в Киеве патрульные полицейские оштрафовали водителя автомобиля ВАЗ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Тестирование проводилось на месте остановки при помощи прибора Drager.

Адвокат водителя обратил внимание на то, что присутствующий в материалах дела "чек Драгера" содержит дату, которая не соответствует обстоятельствам дела. В частности, в чеке стояла дата 15.07.2017, хотя на самом деле событие произошло 15.07.2021 года.

Управление патрульной полиции Департамента патрульной полиции г. Киев объяснило такое несоответствие техническим сбоем.

В результате Оболонский районный суд Киева признал этот "чек Драгера" недопустимым доказательством. Дело закрыли из-за отсутствия в действиях водителя состава преступления.

Ранее стала известна еще одна причина, по которой нельзя штрафовать водителей в состоянии алкогольного опьянения.