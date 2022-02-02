В Украине снизились продажи б/у автомобилей – названы причины

В январе 2022 года в Украине продали 79,4 тысячи б/у автомобилей, что на 21% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года. Эксперты Института исследований авторынка считают, что снижению продаж есть несколько объяснений.

В частности, эксперты объяснили падение продаж б/у автомобилей в Украине в январе 2022 года сезонным фактором. Ежегодно в первый месяц года происходит падение продаж.

Кроме того, сильное влияние оказала общественная неопределенность. У украинцев на фоне сообщений о возможном новом вторжении РоSSии нет уверенности в завтрашнем дне, поэтому они откладывают на потом покупку автомобиля, что вполне понятно.

Между тем, в январе 2022 года украинцы чаще всего покупали б/у автомобили Lanos/Sens (3 243), Volkswagen Passat (2 995), Skoda Octavia (2 563), Volkswagen Golf (1 930) и ВАЗ 2109/99 (1 754). Это те же модели, которые украинцы чаще всего покупали и в декабре 2021 года.

Кроме того, в прошлом месяце хорошо продавались б/у автомобили Renault Megane, Ford Focus, Opel Astra, Chevrolet Aveo и Skoda Fabia.

Нужно отметить, что средний возраст б/у автомобилей, проданных в нашей стране в январе 2022 года, составлял 14,8 года.