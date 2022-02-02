За прошлый год в Киеве украли 684 авто

Наиболее популярные среди воров марки - "Хюндай", КИА, "Хонда", "Мазда".

За прошлый год в Киеве украли 684 авто
Фото: ua.news

В Киеве за прошлый год украли 684 авто, при этом 178 лицам сообщили о подозрении в совершении данного преступления. Об этом стало известно из ответа на запрос Главного управления Национальной полиции в Киеве.

По информации правоохранителей, в 2020 году краж и подозреваемых было больше - 752 и 191 соответственно.

Кроме этого, полиция во избежание краж авто советует пользоваться защищенными парковками, которые оборудованы видеонаблюдением и физической охраной, а также пользоваться блокировкой рычага передач.

Фото: Александр Рудоманов

При этом работники правоохранительных органов в частной беседе советуют делать полное каско, ведь "если у злоумышленников будет желание украсть машину соответствующей марки – они ее украдут".

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