В Украине наладили производство электромобилей из моделей ЗАЗ

В Украине наладили производство собственных электромобилей на базе отечественных ЗАЗ — Таврии и Славуты.

Украинский электромобиль на базе ЗАЗ назвали Kozak EV, сообщает «Реалист» со ссылкой на «Главком».

В зависимости от емкости батареи будет меняться и цена. Версия с аккумулятором на 12 киловатт-часов стоит 3,7 тысяч долларов. В эту цену не входит стоимость самого автомобиля. Эти деньги придется заплатить за комплектующие, в состав которых входят мотор и аккумулятор, зарядное устройство и электрический обогреватель салона. Последний интегрирован в штатную печку «Таврии». Одного заряда такого аккумулятора хватает на 100-130 км.

Вторая версия оснащена батареей емкостью 16 киловатт-часов. Авто на ней проедет от 140 до 160 км. Стоимость составит 4,4 тыс. долларов.

За топовую версию придется заплатить 5,5 тыс. долларов. Она имеет батарею на 24 киловатт-часа, что позволяет проезжать от 200 до 230 километров.