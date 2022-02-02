Во Львове планируют расширить объездную дорогу

В настоящее время проводится экспертиза проекта и начаты процедуры подготовки для выкупа и изъятия земель.

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируется реконструкция объездной дороги Львова на участках Западного объезда города и части автомобильной дороги М-06 Киев-Чоп.

Об этом заявил руководитель Службы автомобильных дорог во Львовской области Олег Береза после совместной рабочей встречи представителей Службы, Львовской ОГА, руководителей и представителей Львовской, Солонковской, Сокольнической и Зимноводовской объединенных территориальных общин.

Он отметил, что расширение кольцевой дороги чрезвычайно актуально для города, ведь пробки на этой дороге – это проблема не только местных жителей, но и гостей Львовской области.

"В час пик на этой дороге в пробках можно простоять немало времени, что снижает безопасность дорожного движения, отработанные газы автотранспорта существенно влияют на экологию региона, а о комфорте вообще не стоит говорить", - отметил глава ведомства.

Реконструированная же дорога будет соответствовать параметрам І-Б категории с транспортными развязками на разных уровнях.

По состоянию на сегодняшний день, уже готова проектная документация для реконструкции дороги Западный объезд города Львова от Рясне-Русска до Холодновидки км 0+000 – км 6+000. В настоящее время проводится экспертиза проекта и начаты процедуры подготовки для выкупа и изъятия земель.

Напомним, по словам заместителя руководителя Офиса Президента, координатора программы «Большая стройка» Кирилла Тимошенко, до конца 2024 года в рамках программы президента Владимира Зеленского планируется построить 24 тыс. км дорог. Это практически все автодороги государственного значения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве оригинально проучили “героя парковки“В Киеве оригинально проучили “героя парковки“
Лоукостер Wizz Air отменил рейсы из УкраиныЛоукостер Wizz Air отменил рейсы из Украины
В Украине могут подешеветь новые автомобили, но это не точноВ Украине могут подешеветь новые автомобили, но это не точно
Lufthansa вернула на ночную стоянку рейс Франкфурт-КиевLufthansa вернула на ночную стоянку рейс Франкфурт-Киев
В Белой Церкви 21-летний военный на Skoda переехал офицера насмертьВ Белой Церкви 21-летний военный на Skoda переехал офицера насмерть
Блок рекламы


Похожие новости
В Черкасской области построят первую бетонную дорогуВ Черкасской области построят первую бетонную дорогу
В Харькове трамвай сошел с рельсов, снес заграждение и выехал на дорогу, есть пострадавшиеВ Харькове трамвай сошел с рельсов, снес заграждение и выехал на дорогу, есть пострадавшие
Кризис заканчивается. МАУ планирует увеличить пассажиропоток на 34% и расширить флотКризис заканчивается. МАУ планирует увеличить пассажиропоток на 34% и расширить флот
На трассе Н-16 открыли обновленную 10-километровую объездную дорогу ТальногоНа трассе Н-16 открыли обновленную 10-километровую объездную дорогу Тального
Китай построил тысячекилометровую железную дорогу в ЛаосКитай построил тысячекилометровую железную дорогу в Лаос
К портам Николаева строят новую 40-километровую бетонную дорогуК портам Николаева строят новую 40-километровую бетонную дорогу
На Львовщине расширили и отремонтировали дорогу к КПП «Грушев - Будомеж»На Львовщине расширили и отремонтировали дорогу к КПП «Грушев - Будомеж»
Подольско-Воскресенский мост планируют открыть к Новому году, - ГустелевПодольско-Воскресенский мост планируют открыть к Новому году, - Густелев
Во Львове произошел пожар на стоянке больших авто, погибли три человекаВо Львове произошел пожар на стоянке больших авто, погибли три человека
Во Львове суд оштрафовал водителя электросамоката, который врезался в LexusВо Львове суд оштрафовал водителя электросамоката, который врезался в Lexus
Последние новости
Подгружаем последние новости