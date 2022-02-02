Во Львове планируют расширить объездную дорогу

В настоящее время проводится экспертиза проекта и начаты процедуры подготовки для выкупа и изъятия земель.

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируется реконструкция объездной дороги Львова на участках Западного объезда города и части автомобильной дороги М-06 Киев-Чоп.

Об этом заявил руководитель Службы автомобильных дорог во Львовской области Олег Береза после совместной рабочей встречи представителей Службы, Львовской ОГА, руководителей и представителей Львовской, Солонковской, Сокольнической и Зимноводовской объединенных территориальных общин.

Он отметил, что расширение кольцевой дороги чрезвычайно актуально для города, ведь пробки на этой дороге – это проблема не только местных жителей, но и гостей Львовской области.

"В час пик на этой дороге в пробках можно простоять немало времени, что снижает безопасность дорожного движения, отработанные газы автотранспорта существенно влияют на экологию региона, а о комфорте вообще не стоит говорить", - отметил глава ведомства.

Реконструированная же дорога будет соответствовать параметрам І-Б категории с транспортными развязками на разных уровнях.

По состоянию на сегодняшний день, уже готова проектная документация для реконструкции дороги Западный объезд города Львова от Рясне-Русска до Холодновидки км 0+000 – км 6+000. В настоящее время проводится экспертиза проекта и начаты процедуры подготовки для выкупа и изъятия земель.

Напомним, по словам заместителя руководителя Офиса Президента, координатора программы «Большая стройка» Кирилла Тимошенко, до конца 2024 года в рамках программы президента Владимира Зеленского планируется построить 24 тыс. км дорог. Это практически все автодороги государственного значения.