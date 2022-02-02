Студенты-инженеры из США создали беспилотник по зарисовкам Леонардо да Винчи. Он летает!

 Студенты-инженеры из Университета Мэриленда в США создали беспилотник на основе «воздушного винта» Леонардо да Винчи.

Студенты-инженеры из США создали беспилотник по зарисовкам Леонардо да Винчи. Он летает!

Austin Prete/University of Maryland

Удивительно, но дрон, созданный по эскизам XV века, работает!

Как сообщает Gizmodo, студенты факультета аэрокосмической инженерии из Университета Мэриленда потратили почти два года на создание вертолета, эскиз которого был сделан еще 500 лет назад. Беспилотник получил название Crimson Spin. И он взлетел!

Чертеж вертолета Леонардо да Винчи датируется периодом с 1487 по 1490 год. В основе летательного аппарата – архимедовы винты, которые были изобретены еще в античности для перемещения воды.

Маловероятно, что да Винчи смог воплотить в жизнь свой эскиз: как минимум, этому мешали материалы, которые были в его распоряжении. Дерево и кожа были слишком тяжелыми и плотными для полета.

Студенты-инженеры из США создали беспилотник по зарисовкам Леонардо да Винчи. Он летает!

Wikimedia Commons «Воздушный винт» Леонардо да Винчи

Согласно Gizmodo, конструкция да Винчи состояла из воздушных винтов, которые толкали воздух вниз, создавая подъемную силу для полета. По задумке изобретателя эти винты крутились вручную. Студенты же оснастили беспилотник батареями и электродвигателем. Они также решили проблему навигации: небольшие изменения скорости вращения винта помогают наклоняться в нужном направлении, как в современных дронах.

Студенты говорят, что этот летательный аппарат можно доработать и даже сделать так, чтобы он мог перевозить людей. Однако в ближайшем будущем концепция вряд ли будет использоваться в крупных компаниях, так как еще нет никаких исследований ее функций, надежности и производительности.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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