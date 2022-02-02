Появилось видео с места резонансного ДТП со "слугой" Трухиным.

"Украинская правда" обнародовала видео ДТП с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина.

На видео Трухин обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес уйду", а затем обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.

Нардеп также обращался к правоохранителю и обещал "найтись" потом и "отблагодарить".

Полицейский на видео пытается объяснить нардепу, что за подобные предложения ему грозит уголовная ответственность. На это "Слуга народа" посоветовал "не исполнять".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал видео с Трухиным.

"Мы ждали официальных и убедительных результатов расследования ДТП, на месте которого видели Александра Трухина. Но кадры из нательных полицейских камер говорят больше, чем он может сказать в свое оправдание", - сообщил Арахамия.

Он призвал нардепа самостоятельно выйти из состава фракции.

"Мне и моим коллегам стыдно за поведение Александра Трухина. Это точно не то, с чем мы шли на выборы и чего от нас ждут люди, которые за нас голосовали. Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии «Слуга Народу». Он должен немедленно выйти самостоятельно, но даже если он этого не сделает – такое решение все равно будет нами принято, как только эпидемиологическая ситуация позволит нам собрать кворум и провести результативное голосование", - подчеркнул Арахамия.

В других вопросах Трухин должен сотрудничать со следствием, добавил он.

Напомним, что авария с участием депутата произошла на Бориспольской трассе 23 августа. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей и глава Комитета арбитров Федерации футбола Украины.

Ряд СМИ обнародовали информацию о том, что за рулем Audi, которая врезалась в Ford (тот, в свою очередь, влетел в Daewoo), был Трухин, однако затем эту информацию удалили.

2 октября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что по делу ДТП народного депутата Александра Трухина ничего не умалчивается.