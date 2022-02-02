Volkswagen разрабатывает новый кроссовер

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов в Швеции новый кроссовер компании Volkswagen. Эта новинка известна под названием Talagon X.

Volkswagen разрабатывает новый кроссовер

В модельной линейке Volkswagen сейчас есть достаточно много кроссоверов, причем в разных сегментах и с разными силовыми установками, в том числе электрическими. Однако, боссы этого немецкого автогиганта считают, что им нужно больше самых разных кроссоверов. Поэтому Volkswagen и разрабатывает новый SUV.

Утверждается, что этот кроссовер компания Volkswagen разрабатывает специально для Китая, который является уже несколько лет подряд крупнейшим автомобильным рынком в мире. Однако, при этом его почему-то тестируют в Европе. Возможно, на европейском рынке этот кроссовер тоже появится, или, во всяком случае, его версия, адаптированная специально для Старого Континента.

Volkswagen разрабатывает новый кроссовер

По предварительным данным, эта новинка будет называться Talagon X. Она создана на платформе MQB. У Talagon X должен быть просторный салон на пять человек и большой багажник. Он получит 2,0 л турбо-двигатель и 7-ступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением. Стандартный Talagon, напомним, сейчас оснащается 2,5 л мотором.

Volkswagen планирует официально представить свой новый кроссовер в текущем году, но когда конкретно – еще не известно. К сожалению, пока у нас больше нет никакой информации про эту новинку.

Volkswagen разрабатывает новый кроссовер

Напомним, ранее стало известно, что Volkswagen к 2030 году полностью откажется от использования в своих автомобилях механической коробки передач. Приоритет отдадут коробке передач с двумя сцеплениями DSG.


Максимов Віталій, Тудей

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