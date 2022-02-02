Cruise предложила всем желающим бесплатно проехать по Сан-Франциско на беспилотном авто

Компания Cruise, работающая над системами автономного вождения, поддерживаемая General Motors и Honda, открыла регистрацию в публичном списке ожидания на бесплатную поездку по Сан-Франциско на автономном автомобиле компании. Это важный шаг для Cruise, которая ранее сталкивалась с задержками в своём стремлении запустить сервис роботакси.

Источник изображения: Cruise

Поездки будут бесплатными, так как компания ещё не получила разрешение на осуществление платных пассажирских перевозок. Cruise, которая ранее допускала к поездкам на своих автономных авто только собственных сотрудников, сообщает, что протестировала технологию с первыми клиентами. В их число вошла гендиректор GM Мэри Бара (Mary Bara). Она назвала поездку «сюрреалистичным опытом» и «ярким событием в своей карьере».

В некотором смысле то, что сейчас делает Cruise, похоже на первоначальные этапы развёртывания сервиса Waymo One в Аризоне. Cruise пока не сообщила, должны ли будут первые пассажиры подписать соглашение о неразглашении информации, как это было в случае с Waymo.

Калифорния является центром тестирования беспилотных автомобилей. Более 60 компаний имеют лицензию на эксплуатацию автономных транспортных средств в испытательных целях в штате. При этом несколько компаний имеют лицензии на тестирование полностью беспилотных автомобилей без водителей за рулём.

Cruise планировала запустить коммерческую службу роботакси в Сан-Франциско в 2019 году, но не смогла этого сделать. Компания ещё не объявила новую дату запуска сервиса автономных такси, но намекнула, что это произойдёт в 2022 году.

Известие о начале публичного тестирования автономных авто Cruise привлекло $1,35 миллиарда инвестиций от SoftBank Vision Fund, который первоначально вложил в компанию $900 миллионов в 2018 году.

Сообщается, что в этом году GM планирует начать производство Cruise Origin, специально спроектированного автономного авто для сервиса роботакси, лишённого традиционных элементов управления, таких как руль и педали.



