Cruise предложила всем желающим бесплатно проехать по Сан-Франциско на беспилотном авто

Cruise предложила всем желающим бесплатно проехать по Сан-Франциско на беспилотном авто

Компания Cruise, работающая над системами автономного вождения, поддерживаемая General Motors и Honda, открыла регистрацию в публичном списке ожидания на бесплатную поездку по Сан-Франциско на автономном автомобиле компании. Это важный шаг для Cruise, которая ранее сталкивалась с задержками в своём стремлении запустить сервис роботакси.

Источник изображения: Cruise

Поездки будут бесплатными, так как компания ещё не получила разрешение на осуществление платных пассажирских перевозок. Cruise, которая ранее допускала к поездкам на своих автономных авто только собственных сотрудников, сообщает, что протестировала технологию с первыми клиентами. В их число вошла гендиректор GM Мэри Бара (Mary Bara). Она назвала поездку «сюрреалистичным опытом» и «ярким событием в своей карьере».

В некотором смысле то, что сейчас делает Cruise, похоже на первоначальные этапы развёртывания сервиса Waymo One в Аризоне. Cruise пока не сообщила, должны ли будут первые пассажиры подписать соглашение о неразглашении информации, как это было в случае с Waymo.

Калифорния является центром тестирования беспилотных автомобилей. Более 60 компаний имеют лицензию на эксплуатацию автономных транспортных средств в испытательных целях в штате. При этом несколько компаний имеют лицензии на тестирование полностью беспилотных автомобилей без водителей за рулём.

Cruise планировала запустить коммерческую службу роботакси в Сан-Франциско в 2019 году, но не смогла этого сделать. Компания ещё не объявила новую дату запуска сервиса автономных такси, но намекнула, что это произойдёт в 2022 году.

Известие о начале публичного тестирования автономных авто Cruise привлекло $1,35 миллиарда инвестиций от SoftBank Vision Fund, который первоначально вложил в компанию $900 миллионов в 2018 году.

Сообщается, что в этом году GM планирует начать производство Cruise Origin, специально спроектированного автономного авто для сервиса роботакси, лишённого традиционных элементов управления, таких как руль и педали.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве оригинально проучили “героя парковки“В Киеве оригинально проучили “героя парковки“
Лоукостер Wizz Air отменил рейсы из УкраиныЛоукостер Wizz Air отменил рейсы из Украины
В Украине могут подешеветь новые автомобили, но это не точноВ Украине могут подешеветь новые автомобили, но это не точно
Lufthansa вернула на ночную стоянку рейс Франкфурт-КиевLufthansa вернула на ночную стоянку рейс Франкфурт-Киев
В Белой Церкви 21-летний военный на Skoda переехал офицера насмертьВ Белой Церкви 21-летний военный на Skoda переехал офицера насмерть
Блок рекламы


Похожие новости
Растаможка в Украине: появятся “социальные“ автомобилиРастаможка в Украине: появятся “социальные“ автомобили
Kia EV6 2022: доступный электрокроссовер или премиальный автомобиль?
Платные дороги. В Укравтодоре определились с ценой проездаПлатные дороги. В Укравтодоре определились с ценой проезда
В Украине закрылась крупнейшая сеть АЗС для автомобилей с ГБОВ Украине закрылась крупнейшая сеть АЗС для автомобилей с ГБО
Украинские полицейские в 2021 году разбили более 500 автомобилейУкраинские полицейские в 2021 году разбили более 500 автомобилей
В Украине могут подешеветь новые автомобили, но это не точноВ Украине могут подешеветь новые автомобили, но это не точно
Во Львовской области перевернулся автобус, пострадали 14 человекВо Львовской области перевернулся автобус, пострадали 14 человек
Украина может остаться без б/у автомобилей из КореиУкраина может остаться без б/у автомобилей из Кореи
Tesla произвела почти 1 000 000 автомобилей за 2021 год — и ради этого пошла на многие жертвыTesla произвела почти 1 000 000 автомобилей за 2021 год — и ради этого пошла на многие жертвы
У водителей-лихачей, которые не платят штрафы за нарушение ПДД, изъяли 200 автомобилейУ водителей-лихачей, которые не платят штрафы за нарушение ПДД, изъяли 200 автомобилей
Последние новости
Подгружаем последние новости