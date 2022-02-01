Skoda представила новый купе-кроссовер

Компания Skoda официально представила новый электрический кроссовер-купе Skoda Enyaq Coupe iV. У него будет высокопроизводительная версия Skoda Enyaq Coupe RS, которая является чешским аналогом Volkswagen ID.5 GTX.

Skoda Enyaq Coupe iV – это купеобразный вариант стандартного кроссовера Enyaq. Его длина составляет 4653 мм, ширина – 1879 мм, высота - 1622 мм, а колесная база - 2765 мм. Объем багажника – 570 литров.

В базовой комплектации есть цифровая приборная панель с 5,3-дюймовым дисплеем, информационно-развлекательная система с 13-дюймовым дисплеем, двухзонный климат-контроль, многофункциональный кожаный руль, цифровое радио.

В качестве опции покупателям предложат матричные фары, проекционный дисплей, лицевую панель Crystal Face, 9 подушек безопасности и разнообразные системы помощи водителю и активной безопасности.

У этого электрического кросс-купе несколько версий, в зависимости от силовой установки и батареи. Базовая версия оснащается электромотором мощностью 180 л.с. и 310 Нм крутящего момента, а также батареей на 58 киловатт-часов. Топовая версия Enyaq Coupe RS iV оснащается двумя электромоторами общей мощностью 295 л.с. и 460 Нм крутящего момента, и батареей на77 киловатт-часов.

Enyaq Coupe RS iV до 100 км/ч разгоняется за 6,5 секунды при максимальной скорости в 180 км/ч. Таким образом, это самый мощный серийный автомобиль Skoda.

Продажи электрического кросс-купе Skoda Enyaq Coupe iV начнутся в 2022 году. Цены еще не известны.

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