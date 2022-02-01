На Закарпатье задержали вертолет, который использовали для контрабанды сигарет

Госпогранслужба предполагает, что злоумышленники могли перевозить им и нелегальных мигрантов.

Украинские пограничники совместно с СБУ и Нацполицией разыскали и задержали вертолет, который вчера ночью незаконно пересек украинско-венгерскую границу.

Злоумышленники спрятали летательный аппарат в труднодоступной горной местности в Хустском районе Закарпатья, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"В кабине многоцелевого вертолета «A?rospatiale Alouette III» стоимостью свыше 150 тысяч долларов находились рассыпанные пачки с сигаретами, – сообщает пресс-служба ГПСУ. – Правоохранители не исключают, что вертолетом могли перемещать и нелегальных мигрантов в соседние страны. В настоящее время информация проверяется. Вертолет взят под охрану и начато досудебное расследование".

Летательный аппарат может взять на борт 6 пассажиров, а в багажный отсек влезает почти полсотни ящиков сигарет

Грузоподъемность вертолета – 750 килограммов. Может преодолевать расстояние более 550 километров и развивать скорость до 185 километров в час.

Напомним, что пограничники Мукачевского отряда задержали трех нелегальных мигрантов, пытавшихся пересечь украинско-румынскую границу. Для этого мужчины оделись в белые защитные медицинские костюмы.

Ранее 27 незаконных мигрантов "праздновали" Новый 2022 год в пунктах временного содержания Чопского и Мукачевского пограничных отрядов.