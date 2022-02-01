Растаможка в Украине: появятся “социальные“ автомобили

В Украине разработали новый законопроект про доступную растаможку автомобилей на иностранной регистрации. Скоро его зарегистрируют в Верховной Раде. Об этом сообщил народный депутат Марьян Заблоцкий.

По его словам, законопроект предусматривает введение в процесс растаможки такого понятия, как "социальный автомобиль". Стоимость такого транспортно средства не должна превышать определенную сумму (примерно до 15 000 долларов). Для этих автомобилей предлагается фактически отменить акциз.

Кроме того, предлагается ввести понятие "элитный автомобиль". Его стоимость – примерно от 80 000 долларов. Для таких машин предлагается сделать повышенный акциз – 50% от стоимости.

То есть за определенные автомобили украинцы смогут при растаможке платить меньше. Фактически, девизом нового проекта закона является "богатый платит за бедного".

Заблоцкий подчеркнул, что этот проект закона зарегистрируют в Верховной Раду уже в ближайшие дни. После этого все желающие смогут с ним ознакомиться.

Напомним, в Украине с 15 июня по 10 ноября 2021 года действовала льготная растаможка автомобилей на иностранной регистрации. Участники ООС смогут ей воспользоваться до 8 февраля 2022 года.

Ранее стало известно, что таможня изъяла евробляху, растаможенную еще в 2019 году. Дело в том, что таможня может проверять документы, на основании которых был ввезен автомобиль или была осуществлена его растаможка, в течение 3 лет.