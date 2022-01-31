В Сети показали новый кроссовер Renault Austral

Компания Renault планирует весной текущего года официально представить свой новый кроссовер Renault Austral, а вскоре после этого начать его серийное производство. В Сети разместили рендерное изображения этой новинки.

Судя по всему, этот рендер примерно на 90% соответствуют действительности. Но как на самом деле будет выглядеть Austral – станет известно уже скоро.

Если дизайн Renault Austral вам показался знакомым, то вы не ошиблись. В нем действительно некоторые элементы дизайна взяты от нового электрического кроссовера Renault Megane E-Tech Electric. У этих автомобилей будет также практически одинаковая компоновка салона с цифровым Г-образным водительским интерфейсом, растянувшимся на 24,3 дюйма. Он дает доступ практически ко всем функциям автомобиля.

Austral будет более традиционной моделью, чем Renault Megane E-Tech Electric. В частности, в линейку его двигателей войдут моторы внутреннего сгорания. Покупателям также предложат гибридные версии. Вот только дизельных двигателей у него не будет.

Если вам интересно, почему Renault назвал свой новый кроссовер Austral, то это уже не тайна. Renault считает, что это название вызывает в воображении ассоциации про Австралию, и что оно как бы приглашает в путешествие, а это хорошо подходит для кроссовера.

Продажи Renault Austral начнутся весной 2022 года. Это значит, что уже в ближайшие недели состоится его официальный дебют.

Напомним, ранее стало известно, что Renault поменяет названия сразу нескольких своих кроссоверов.