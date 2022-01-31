ТОП-5 самых надежных кроссоверов

Со временем выходят из строя даже самые надежные автомобили. Но среди кроссоверов есть модели, которые ломаются реже всего. Предлагаем вашему вниманию ТОП-5 самых надежных кроссоверов.

ТОП-5 самых надежных кроссоверов

1. BMW X3

Компания BMW начала выпускать компактный кроссовер BMW X3 (см. фото вверху) в 2003 году. Сейчас автомобилистам предлагают его третье поколение. Проехать 500 тысяч км без ремонта может X3, оснащаемые рядной «шестеркой» из серии М54.

2. Mitsubishi Outlander

ТОП-5 самых надежных кроссоверов

С февраля 2021 года покупателям предлагают Mitsubishi Outlander четвертого поколения. Первые поколения этого кроссовера заработали себе очень хорошую репутацию. Эксперты рекомендуют обратить внимание на Outlander, выпускавшийся в 2008-2011 годах. Особенно на версию с 3-литровым мотором, автоматической коробкой передач и полным приводом. Такая версия имеет меньше всего проблем.

3. Toyota RAV4

ТОП-5 самых надежных кроссоверов

Toyota выпускает этот кроссовер с 1994 года. Сейчас в продаже пятое поколение RAV4. Это один из самых популярных кроссоверов во многих странах. Эксперты рекомендуют обратить внимание на Toyota RAV4, который выпускали в 2005-2010 годах. Одинаково хорошо себя проявили варианты как с 2-литровым мотором, так и с агрегатом на 2,4 литра. Коробка передач – автоматическая.

4. Toyota Highlander

ТОП-5 самых надежных кроссоверов

В США более 12% первоначальных покупателей кроссовера Toyota Highlander владеют им не менее 15 лет. Это свидетельствует о высокой надежность данной модели. Самые надежные двигатели из серии 1MZ-FE – 2,4-литровые V6.

5. Lexus RX300

ТОП-5 самых надежных кроссоверов

Люксовый кроссовер Lexus RX появился в 1998 году. С 2015 года продают его четвертое поколение. Эксперты тоже отмечают его надежность. Большинство этих паркетников оснащаются двигателем 1MZ-FE. Внимательно нужно следить не столько за мотором, сколько за коробкой передач.

Напомним, ранее эксперты назвали 5 кроссоверов, которые можно смело покупать даже с большим пробегом.


Максимов Віталій, Тудей

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