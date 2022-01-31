Kia EV6 2022: доступный электрокроссовер или премиальный автомобиль?

EV6 показывает эволюцию не только бренда Kia, но и его электрических моделей. Автопроизводитель называет свое детище CUV — гибрид SUV и седана. Чем же порадует нас этот многообещающий автомобиль?

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EV6, хоть и стоит примерно как Tesla, но вряд ли будет уступать по популярности американскому бренду

Недавно Hyundai Motor Group (материнская компания Kia) представила архитектуру электромобилей, получившую название E-GMP (Электрическая глобальная модульная платформа). EV6 является первой моделью Kia с этой системой батарей и трансмиссией. У Hyundai на такой платформе построен многообещающий Ioniq 5.

На фотографиях оба автомобиля выглядят меньше, чем в реальной жизни. Реальность такова, что EV6 имеет ту же колесную базу, что и электрический внедорожник Kia Telluride, — 2,9 метра. Иллюзия возникает благодаря тому, что колеса прижимаются к краю транспортного средства. Таким образом, хотя он может выглядеть как компактный хэтчбек, на самом деле EV6 ближе по размерам к среднему седану, его длина составляет 4,68 метра — всего на 3,8 сантиметров короче, чем BMW 3 серии.

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Самая впечатляющая часть E-GMP заключается в том, что это 800-вольтовая архитектура, а это значит, что она быстро заряжается. Автомобиль будет поддерживать зарядку мощностью до 350 кВт на совместимых станциях быстрой зарядки постоянного тока. Это быстрее любой другой существующей системы, но поддерживает ее пока только Hyundai Ioniq 5. Kia говорит, что EV6 будет заряжаться от 10 до 80% менее чем за 18 минут на зарядной станции мощностью 350 кВт. Впечатляет.

Внутри автомобиль кажется просторным. Большие окна только увеличивают габариты автомобиля среднего размера. Высокие люди должны обрадоваться. Даже если за руль сядет человек с ростом около 2 метров и отодвинет назад водительское сиденье, сидеть сзади все еще будет удобно.

Одной из интригующих особенностей салона EV6 является то, что панель управления под 12,3-дюймовым сенсорным экраном переключается с климат-контроля на быстрые клавиши информационно-развлекательной системы. Физические ручки выполняют тройную функцию: контроля температуры, регулировки громкости и настройки. Это изящный ход, который дает водителю возможность управлять мультимедиа при помощи физических кнопок и без лишнего беспорядка.

Kia выпускает EV6 с шестью комплектациями и стартовой ценой в 40 900 долларов. Наименее дорогая версия называется Light. Она будет поставляться с батареей меньшего размера, чем у остальной линейки, мощностью 58,0 кВт * ч и пробегом на одном заряде 373 километра.

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