Платные дороги. В Укравтодоре определились с ценой проезда

Проезд по первой платной дороге в Украине будет стоить примерно 8 евроцентов (около 2,6 грн) за километр. Об этом рассказал первый заместитель главы «Укравтодора» Андрей Ивко в интервью Forbes Украина.

Платные дороги. В Укравтодоре определились с ценой проезда
Фото:focus.ua

Сколько заплатим за проезд

Первая концессионная трасса соединит Краковец (Львовская область) и Ровно, пройдя через Львов и Броды.

«Это будет дорога первой категории протяженностью примерно 280 км», — отметил Ивко.

Он подчеркнул, что у платной дороги обязательно будет и бесплатная альтернатива.

По его словам, технико-экономическое обоснование проекта выполнила компания Автомагистраль-Юг за свой счет в рамках меморандума с Укравтодором.

Но выбрать концессионера (инвестора) можно будет только при принятии законопроекта о концессиях. Строительство планируется начать уже в 2022 году.

Напомним

Ранее в Мининфраструктуры заявили о планах сделать платными дороги в Украине для иностранцев.

Также приняли закон, который вводит систему взвешивания автомобилей во время движения. Первая система автоматического взвешивания заработала в Украине 20 сентября. Ее установили на въезде в Киев со стороны Одессы.

В 2018 году тогдашний министр инфраструктуры оценивал стоимость проезда по платным дорогам в Украине может составить ориентировочно от 20 до 70 евроцентов или 6,63-23,19 гривны за километр.

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