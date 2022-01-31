Bentley к 2030 году полностью перейдет на производство электрокаров

Bentley Motors планирует потратить около $3,4 млрд в течение следующих 10 лет, чтобы полностью перейти на производство электрокаров, пишет CNBC со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

Фото: Bentley

Инвестиции пойдут на исследования и разработку, а также на значительную модернизацию исторического завода Bentley в английском городке Крю, сообщили в компании.

Это изменение является серьезным шагом для автопроизводителя, известного своими люкс-автомобилями с 8- и 12-цилиндровыми двигателями, которые могут стоить миллионы долларов.

Bentley объявила свои планы полностью перейти на электрокары еще в 2020 году, но впервые раскрыла объем инвестиций только сейчас. Выпуск первого электрокара компании запланирован на 2025 год. В настоящее время Bentley предлагает гибридную версию своего внедорожника Bentayga за $160?000.

Компания также доложила о рекордных продажах в прошлом году — 14?659 авто. Это на 31% больше, чем предыдущий рекорд в 11?206 проданных авто, который Bentley поставила в 2020 году. При этом остальная индустрия была вынуждена сократить производство из-за ряда проблем, в частности дефицит полупроводников.