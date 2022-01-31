Цены на АЗС: Стоимость топлива за неделю выросла на 0,5-2 грн/л

За период с 21 по 28 января стоимость горючего в розничных сетях АЗС поднялась на 0,5?2 грн/л. Об этом пишет enkorr.ua со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

Цены на АЗС: Стоимость топлива за неделю выросла на 0,5-2 грн/л
Фото: autokyiv.info

За неделю средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 1,13 грн/л и составляет 31,87 грн/л, бензин А-95 подорожал на 1,09 грн/л до 32,75 грн/л, а дизельное. горючее — на 1,23 грн/л, до 32,06 грн/л.

В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 1,33?1,51 грн/л до 33,50 и 34,25 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях прибавило 1,68 грн/л, до 33,84 грн/л.

На станциях сети KLO бензины удорожали на 1,3?1,4 грн/л: бензин А-92 — до 33,09 грн/л, бензин А-95 — до 33,79 грн/л. Цена на ДТ выросла на 2,1 грн/л до 33,69 грн/л. Бензины в сети SOCAR подорожали на 1,33?1,5 грн/л, ДТ — на 50 коп./л, до 35,98 грн/л.

Самая большая консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнефть» и др. — всего 1?540 станций) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 30,95 грн/л, А-95 — до 31,95 грн/л и ДТ — до 31,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на «двойку» выросли до 31 грн/л, на «пятерку» и дизтопливо — до 32,00 и 31,00 грн/л соответственно.

Сети Shell, «БРСМ-Нефть», «Параллель», «Автотранс», UPG, «Автопорт», Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 0,3?1,85 грн/л.

Контекст

25 января Минэкономики обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 29,25 грн/литр и дизтоплива — 26,84 грн/литр, из которых исчисляется предельная цена реализации горючего на автозаправочных станциях на конец января.

С учетом предельных торговых наценок, максимальная цена на «обычный» бензин для его продаж через сеть АЗС не должна превышать 34,25 грн/литр, на «обычное» дизтопливо — 33,84 грн/литр. По сравнению с серединой января средняя цена на бензин увеличена на 1,33 грн/литр, на ДТ — на 1,68 грн/литр.

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