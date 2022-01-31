В Украине закрылась крупнейшая сеть АЗС для автомобилей с ГБО

Крупнейшая в Украине сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций "Укравтогаз" с 1 февраля 2022 года закроет все свои заправки для автомобилей с ГБО. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В Украине закрылась крупнейшая сеть АЗС для автомобилей с ГБО

Причин такого решения руководства сети заправок "Укравтогаз" несколько. В частности, заправки для автомобилей с ГБО закрывают из-за уменьшения объемов реализации автогаза, роста стоимости природного газа и электроэнергии, а также неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

Решение о закрытии автомобильных газонаполнительных компрессорных станций "Укравтогаз" нельзя назвать неожиданным. В декабре 2021 года эта компания приостановила работу 32 своих станций. Тогда же было объявлено, что в феврале 2022 года могут приостановить работу еще 34 станций этой сети.

Директор "Укравтогаза" Александр Ватажишин ранее сообщил, что с мая 2021 года в Украине начал дорожать природный газ, а с сентября цены максимальные. В результате у "Укравтогаз" на 90% снизились продажи.

"Мы покупаем газ на украинском рынке через Украинскую энергетическую биржу, компримируем его, очищаем, сжимаем и продаем потребителям. Но на сегодняшний день потребителя нет, потому что по 45 гривен мало кто хочет заправляться, людям проще заправиться бензином", - сказал Ватажишин.

Ватажишин считает, что цена автогаза должна быть привлекательной для водителей, иначе будут закрываться другие станции. Он подчеркнул, что автогаз должен стоить на 50% меньше, чем бензин.

Напомним, ранее директор сети АЗС Prime Дмитрий Леушки заявил, что в Украине в феврале 2022 года стоимость бензина и дизельного топлива может увеличиться до 40 гривен за литр, а автогаза – до 25 гривен за литр.


Максимов Віталій, Тудей

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