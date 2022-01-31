В Ирпене электричка протаранила маршрутку, водителя госпитализировали

Пассажиров в автобусе не было.

На повороте из Ирпеня на "автопарк" вечером воскресенья, 31 декабря, не разминулись электричка и маршрутный автобус "Богдан".

Из-за ДТП движение через переезд было заблокировано.

"От удара автобус отбросило на обочину в бетонный забор. Водителя госпитализировали, в каком состоянии пока неизвестно. Пассажиров в салоне маршрутки не было", - сообщил "Киев Оперативный", который выложил в соцсетях видео с места аварии.

Полиция Киевской области уточнила, что около 22:00 в городе Ирпень на перекрестке улиц Чкалова и Центральная произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса "Богдан" и электропоезда.

Правоохранители установили, что 47-летний водитель, управляя автобусом, выехал на пути нерегулируемого железнодорожного переезда, в результате чего произошло столкновение с электропоездом.

"К счастью, пассажиров в автобусе не было. Водитель с телесными повреждениями госпитализирован в местную больницу. По результатам медицинского освидетельствования алкоголь в организме водитель не обнаружен", - сообщили в областной полиции.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Напомним, в сентябре 2021 года возле поселка Калиновка на Киевщине локомотив протаранил грузовик. ДТП произошло из-за несвоевременного сообщения о движении железнодорожного транспорта через переезд.

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