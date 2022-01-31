Укрзализныця построила 60 новых полувагонов

Партия уже передана на станцию Лозовая, откуда полувагоны будут направлены под погрузку.

Укрзализныця изготовила на собственном предприятии – Панютинском вагоноремонтном заводе – первые 60 полувагонов в рамках масштабного обновления грузового подвижного состава, которое стартовало по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка». Вся партия уже передана на станцию Лозовая, откуда полвагоны будут направлены под погрузку.

Об этом сообщает Укрзализныця.

«В прошлом году при поддержке президента и правительства мы приступили к обновлению пассажирских вагонов и инфраструктуры, в этом году к программе “Большая стройка” присоединяется обновление и грузовых вагонов. Наша задача - убрать с путей металлолом и поддерживать свой парк в количественном и качественном состоянии. Акцент делаем на подвижном составе с наибольшим спросом – полувагонах и зерновозах», – отметил глава правления АО «Укрзализныця» Александр Камышин.

Панютинский вагоноремонтный завод, по словам и.о. директора Аллы Мысник, начал работать и наращивать мощности впервые за три года. Для жителей региона - это рабочие места и стабильная зарплата, а для государственного и местного бюджета - налоги.

К 2025 году Укрзализныця планирует пополнить грузовой парк 7 900 новыми вагонами: 6 500 полувагонов и 1 400 зерновозов. Последнее масштабное обновление проводилось в 2016-2018 годах, когда парк был пополнен 7 120 вагонами.

В 2022 году планируется построить на Панютинском, Дарницком и Стрыйском вагоноремонтных заводах 1 496 грузовых вагонов: 1 446 полувагонов и 50 зерновозов. В частности, на Панютинском ВРЗ - 714 полувагонов и 50 зерновозов, а также отремонтировать 1 560 грузовых вагонов.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что планы глобальной модернизации УЗ в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка» предусматривают глубинную финансовую и корпоративную реформу УЗ, обновление парка пассажирских и грузовых вагонов, поставки 130 новых электровозов французского производства, электрификацию до 2024 года минимум 500 км путей и дальнейшее развитие пригородного и международного сообщения.