Украинские полицейские в 2021 году разбили более 500 автомобилей

В Украине ежегодно происходят несколько десятков тысяч ДТП. Некоторые из них – с участием автомобилей патрульной полиции. В 2021 году, по данным APnews, полицейские в ДТП разбили 561 служебный автомобиль.

Украинские полицейские в 2021 году разбили более 500 автомобилей

В прошлом году было отремонтировано 393 полицейских автомобиля, а 168 машин ждут ремонта до сих пор.

Почему полицейские автомобили сразу не ремонтируют? Дело в том, что если полицейский автомобиль был поврежден не по вине полицейских, то его восстанавливают за счет виновника аварии. А это делается только после соответствующего решения суда. Вот и приходится полиции ждать, когда суд примет решение.

Если установлено, что полицейский автомобиль не подлежит восстановлению, то его списывают.

Между тем, в Украине чаще всего ДТП происходят из-за нарушения правил маневрирования, из-за превышения скоростного режима, из-за того, что водители не соблюдают дистанцию, из-за нарушения правил проезда перекрестков, а также по вине пьяных водителей. Чаще всего ДТП происходят в Киеве, Одесской области, Киевской области и в Днепропетровской области. Меньше всего – в Луганской области, Сумской области, Кировоградской области и в Черновицкой области.

Напомним, ранее полиция рассказала водителям, что делать, если попал в ДТП.


Максимов Віталій, Тудей

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