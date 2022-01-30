2022-01-30
На горе Тростян в Карпатах остановился подъемник с туристами
Среди них был ребенок.
Фото: ГСЧС
На горе Тростян в пгт Славское Львовской области остановился однокресельный подъемник.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Подъемник застрял в воскресенье, 30 января, около 12:00.
Спасатели с помощью альпинистского снаряжения в 12:45 сняли с подъемника 7 туристов, в том числе одного ребенка.
Никто из людей не пострадал.
“К проведению спасательных работ привлекалось 15 человек и 2 ед. техники ГСЧС», – говорится в сообщении.
Фото: ГСЧС