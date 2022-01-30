На горе Тростян в Карпатах остановился подъемник с туристами

Среди них был ребенок.

Фото: ГСЧС

На горе Тростян в пгт Славское Львовской области остановился однокресельный подъемник.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Подъемник застрял в воскресенье, 30 января, около 12:00.

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения в 12:45 сняли с подъемника 7 туристов, в том числе одного ребенка.

Никто из людей не пострадал.

“К проведению спасательных работ привлекалось 15 человек и 2 ед. техники ГСЧС», – говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

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