В Украине могут подешеветь новые автомобили, но это не точно

Новые автомобили в Украине могут подешеветь, если народные депутаты Верховной Рады во втором чтении утвердят законопроекты №5688 и №5689, предусматривающие фискальные стимулы для индустриальных парков. Такое заявление сделал генеральный директор завода "Еврокар" Игорь Царенко.

"Индустриальный парк предоставляет существенные возможности бизнесу в плане инвестиций, уменьшая таможенную и налоговую нагрузку. Эта помощь существенна при получении достаточного количества заказов и сможет повлиять на уменьшение стоимости автомобиля", - сказал Царенко.

Он подчеркнул, что отмена СЭВ привела к потере инвестиций в автомобильную промышленность, а международные партнеры перестали доверять правительству Украины. Но это можно изменить в лучшую сторону, если дать фискальные стимулы для индустриальных парков.

Царенко считает, что Украина может стать конкурентоспособной по автомобильной промышленности по сравнению с соседними странами.

Напомним, что "Еврокар" уже почти 20 лет выпускает из машинокомплектов автомобили Skoda. За это время в Закарпатской области произвели около 195 тысяч автомобилей. В 2021 году "Еврокар" выпустил 3 476 машин.

В Украине сейчас легковые автомобили выпускают только два завода - "Еврокар" и Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ). Причем ЗАЗ в прошлом году обогнал "Еврокар".

Ранее стало известно, что в Украине начались продажи обновленного кроссовера Skoda Karoq.