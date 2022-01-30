В результате ДТП в Киеве погибла 41-летняя женщина
Она умерла в "скорой".
В Киеве 29 января в результате ДТП погибла 41-летняя женщина. Об этом сообщили в столичной полиции.
Предварительно установлено, что женщина, управляя автомобилем "Фольксваген", двигалась по проезжей части Большой Окружной дороги. Она развернулась налево, выехала на встречное направление движения и столкнулась с автомобилем БМВ, который двигался прямо в пределах своей полосы.
В результате происшествия водитель получила телесные повреждения разной степени тяжести и умерла в карете скорой медицинской помощи.
Следственное управление открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего.
Полицейские выясняют обстоятельства происшествия, а также механизм и причины происшествия.
Напомним, во Львовской области перевернулся рейсовый автобус, в результате чего пострадали 14 человек. Предварительно водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся на бок.