В результате ДТП в Киеве погибла 41-летняя женщина

Она умерла в "скорой".

В Киеве 29 января в результате ДТП погибла 41-летняя женщина. Об этом сообщили в столичной полиции.

Предварительно установлено, что женщина, управляя автомобилем "Фольксваген", двигалась по проезжей части Большой Окружной дороги. Она развернулась налево, выехала на встречное направление движения и столкнулась с автомобилем БМВ, который двигался прямо в пределах своей полосы.

В результате происшествия водитель получила телесные повреждения разной степени тяжести и умерла в карете скорой медицинской помощи.

Следственное управление открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего.

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия, а также механизм и причины происшествия.

Напомним, во Львовской области перевернулся рейсовый автобус, в результате чего пострадали 14 человек. Предварительно водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся на бок.

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