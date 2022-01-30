Во Львовской области перевернулся автобус, пострадали 14 человек

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

На Львовщине перевернулся рейсовий автобус, вследствие чего пострадали 14 человек. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ДТП произошло сегодня, 30 января, около 01:40, на автодороге "Киев-Чоп" вблизи села Загорцы Золочевского района.

Предварительно установлено, что водитель автобуса Van Hool, который ехал по маршруту Харьков-Слупск, 34-летний житель Ровенской области, не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся на бок.

В результате ДТП получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения 14 пассажиров автобуса: 11 мужчин в возрасте от 24 до 56 лет из Львовской, Харьковской, Сумской Полтавской, Черниговской и Киевской областей и три женщины – 23-летняя львовянка, 50-летняя полтавчанка и 47-летняя жительница Харьковской области.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства все происшествия.

Напомним, в Одессе рейсовый автобус зацепил несколько машин и врезался в салон Harley-Davidson.

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