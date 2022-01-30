Появились первые фотографии интерьера электрического минивэна Volkswagen ID.Buzz

На девятое марта намечена официальная премьера электрического минивэна Volkswagen ID.Buzz, два предсерийных образца уже отправились в Барселону для подготовки к презентации, а потому шпионские снимки просочились в прессу заранее. Что характерно, на этот раз очевидцам удалось впервые изучить салон машины изнутри.

Появились первые фотографии интерьера электрического минивэна Volkswagen ID.Buzz

Источник изображения: Electrek

Судя по изображениям, оказавшимся в распоряжении ресурса Electrek, демонстрируемые в Испании версии ID.Buzz ориентированы на частных клиентов, а не на коммерческих, хотя в линейке модели наверняка будут присутствовать модификации на любой вкус. В демонстрируемом варианте минивэн имеет пятиместный салон с трансформируемой багажной полкой.

Последняя компенсирует перепад между сложенными сидениями второго ряда и полом багажника, обеспечивая ровную поверхность внушительной площади. Многие любители автопутешествий из числа владельцев минивэнов Volkswagen предыдущих поколений подобное конструктивное решение вынуждены были реализовывать собственными силами или при помощи сторонних исполнителей.

Появились первые фотографии интерьера электрического минивэна Volkswagen ID.Buzz

Источник изображения: Electrek

В сложенном положении спинка задних сидений укладывается на подушку, но при желании весь ряд наверняка можно демонтировать. По крайней мере, унификация с грузовыми версиями должна предусматривать возможность такой трансформации салона. Третий ряд сидений тоже будет предусмотрен в ряде модификаций, поскольку для него на боковинах салона предусмотрены подстаканники.

Появились первые фотографии интерьера электрического минивэна Volkswagen ID.Buzz

Источник изображения: Electrek

Передние сидения в данной версии оборудованы откидными подлокотниками с обеих сторон, между сидениями оборудована многофункциональная ниша. Передняя панель, по словам очевидцев, повторяет элементы управления, используемые в электромобилях серии ID.4, что с точки зрения унификации компонентов вполне закономерно.

Появились первые фотографии интерьера электрического минивэна Volkswagen ID.Buzz

Источник изображения: Electrek

По уже сложившейся традиции, на центральной консоли, которая прерывается в месте сопряжения с полом, расположился сенсорный дисплей приличных размеров. Приборная панель конструктивно отделена от остальной панели и вынесена ближе к водителю. По сути, это просто небольшой дисплей, на котором в одном из режимов могут отображаться аналоговые шкалы приборов, а также любая другая полезная информация. Наличие большой треугольной вставки в районе передней стойки, как уже отмечалось ранее, будет определять специфическую обзорность с места водителя, но это характерно для многих минивэнов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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